شرطة أبوظبي تكرم الشركاء والمتطوعين

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شرطة أبوظبي الشركاء الاستراتيجيين وشركاء النجاح والمتطوعين المتميزين لمبادرة «أطعم تؤجر الرمضانية 2022»، بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، وذلك في فندق بارك روتانا أبوظبي.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، ووجه الشكر للمشاركين في إنجاح المبادرة الرمضانية.

وأوضح أن المبادرة تضمنت توزيع 90 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، منها 2000 وجبة في أبوظبي يومياً، و1000 وجبة في مدينة العين في 6 مواقع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية، كما تضمنت توزيع منشورات توعوية بأهمية الحد من السرعات والالتزام بقواعد السير والمرور والتعريف بأهداف الحملة.

وأعرب فريق «أبشر يا وطن» التطوعي عن شكره وامتنانه لما قدمته شرطة أبوظبي من تعاون ودعم يومي خلال الحملة، وأشاد الفريق بجهود الجهات الحكومية والخاصة من مشاركة وتفاعل ودعم طوال فترة تنفيذ مبادرة «اطعم تؤجر».

وأوضحت سمية مبارك الكثيري، رئيس فريق «أبشر يا وطن» التطوعي أن هذا العمل الإنساني يجسد الأهداف النبيلة التي تسعى إليها القيادة الرشيدة لتفعيل العمل الجماعي والتطوعي لخدمة الوطن المعطاء، وتحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع والحفاظ على السلامة المرورية، والتقليل من سرعة السائقين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل حلول موعد الإفطار، مؤكدة إيمان متطوعي ومتطوعات الفريق، بأن العمل التطوعي يعد واجباً وطنياً والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً، وحقاً إنسانياً في التكافل والتواصل، إلى جانب أنهم يبذلون جهدهم وأوقاتهم في سبيل سعادة الآخرين وخدمة الوطن.