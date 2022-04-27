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شرطة دبي تُسعد أيتاماً بحضور إطلاق مدفع الإفطار
عدد من الأيتام والحضور خلال الفعالية (من المصدر)
28 ابريل 2022 02:00

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، 31 يتيماً من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، تحقيقاً لأمنياتهم بمشاهدة فعالية إطلاق مدفع الإفطار، وذلك في نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، بحضور العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة.
وأكد الغيثي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال عامة والأيتام على وجه الخصوص، منوهاً بأن مشاهدة مدافع الإطلاق إيذانا بحلول موعد الإفطار، من الفعاليات المبهجة والتي يسعد الكبار والصغار لحضورها ومعايشة لحظاتها.
وأضاف: «نحرص على الحفاظ على الطقوس الرمضانية بما فيها الإعلان عن قدوم الشهر الفضيل، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها كل عام، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بحلول الشهر الكريم، وبموعد إفطارهم يومياً، بالإضافة إلى ثبوت العيدين، مشيراً إلى أن شرطة دبي تشكل كل عام طاقم عمل لإطلاق مدفع الإفطار في المواقع التي يقع عليها الاختيار، وتنقسم هذا العام إلى مدافع ثابتة في 5 مناطق، وأخرى متنقلة (الرحال) في 11 منطقة.

دبي
شرطة دبي
مدفع الإفطار
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