السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
"قضاء أبوظبي" تنظم ورشة تعريفية بالآليات الجديدة لقيد الدعاوى في مكاتب الطباعة
جانب من الورشة في «قضاء أبوظبي» (من المصدر)
28 ابريل 2022 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، الورشة التعريفية الثالثة لعام 2022، حول الآليات الجديدة لقيد الدعاوى في مكاتب الطباعة والخدمات الرقمية، وذلك بمقرها الرئيسي في أبوظبي.
حضر الورشة أكثر من 80 شخصاً من مديري وممثلي مكاتب الطباعة المعتمدة لتقديم خدمات قيد الدعاوى، ممثلين عن أكثر من 33 مكتب طباعة.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من مبادرات الدائرة، بهدف تمكين مكاتب الطباعة وتثقيفهم بشكل مستمر بمستجدات آليات العمل لمساعدتهم في تقديم خدمات موثوقة للمتعاملين بأعلى مستويات الجودة وأقل تكلفة إضافة لبحث التحديات التي تواجههم ووضع خطط عمل وحلول للتغلب عليها.
تناولت الورشة شرحاً حول أساسيات القيد، وأهمية التصنيف الدقيق للدعوى والاختصاص النوعي والمكاني، وكيفية تقدير الرسم القضائي بالإضافة إلى القواعد العامة في إعداد صحف الدعاوى وضوابط القيد الأخرى، مثل الترجمة والإعلان وفقاً لآخر المستجدات الصادرة بتنظيم عمليات قيد الدعاوى، ونظرها أمام القضاء.

دائرة القضاء
أبوظبي
آخر الأخبار
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©