"قضاء أبوظبي" تنظم ورشة تعريفية بالآليات الجديدة لقيد الدعاوى في مكاتب الطباعة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، الورشة التعريفية الثالثة لعام 2022، حول الآليات الجديدة لقيد الدعاوى في مكاتب الطباعة والخدمات الرقمية، وذلك بمقرها الرئيسي في أبوظبي.

حضر الورشة أكثر من 80 شخصاً من مديري وممثلي مكاتب الطباعة المعتمدة لتقديم خدمات قيد الدعاوى، ممثلين عن أكثر من 33 مكتب طباعة.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من مبادرات الدائرة، بهدف تمكين مكاتب الطباعة وتثقيفهم بشكل مستمر بمستجدات آليات العمل لمساعدتهم في تقديم خدمات موثوقة للمتعاملين بأعلى مستويات الجودة وأقل تكلفة إضافة لبحث التحديات التي تواجههم ووضع خطط عمل وحلول للتغلب عليها.

تناولت الورشة شرحاً حول أساسيات القيد، وأهمية التصنيف الدقيق للدعوى والاختصاص النوعي والمكاني، وكيفية تقدير الرسم القضائي بالإضافة إلى القواعد العامة في إعداد صحف الدعاوى وضوابط القيد الأخرى، مثل الترجمة والإعلان وفقاً لآخر المستجدات الصادرة بتنظيم عمليات قيد الدعاوى، ونظرها أمام القضاء.