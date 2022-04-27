أمسية رمضانية بأكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، افتتاح الأمسية الرمضانية، بالتعاون مع جائزة زايد الدولية للبيئة، تحت عنوان «الإسلام واستشراف المستقبل البيئي»، ألقاها الشيخ عبدالله موسى البلوشي.

وأكد اللواء ابن فهد اهتمام شرطة دبي وحرصها على تطبيق الأنظمة والمعايير العالمية لضمان بيئة عمل ملائمة وصحية للموظفين.

وأكد الشيخ عبدالله موسى البلوشي أن من مظاهر الرقي والتحضر في شريعة الإسلام، اهتمامها البالغ بكل ما يرتقي بحياة الناس، ويحميهم من كل ما يضر بصحتهم أو عقولهم أو ممتلكاتهم.