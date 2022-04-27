السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شخصيات إسلامية.. طلحة الخير
شخصيات إسلامية.. طلحة الخير
28 ابريل 2022 01:59

الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ورد في فضله ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ»، (سنن أبي داود، 4649).
هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمر، التيمي القرشي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كان ممن سبق إلى الإسلام، وأوذي في الله، ثم هاجر، كان كريماً جواداً، أتاه مال من حضرموت سبع مئة ألف، فبات ليلته يتململ خشية أن يحاسبه الله على هذا المال، فأشارت عليه زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها بأن ينفق هذا المال على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: فأين أنت عن بعض أخلائك؟ فإذا أصبحت، فادع بجفان وقصاع، قسمه. فقال لها: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفق.
فلما أصبح، دعا بجفان، فقسم المال بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى عليَّ منها بجفنة، فقالت له زوجته: أبا محمد! أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟.
قال: فأين كنت منذ اليوم؟! أي: إنها لم تذكره، ثم قال: فشأنك بما بقي، عاش رضي الله عنه حميداً، سخياً، وعلى الرغم من جاهه في قومه، وثرائه العريض، وتجارته الناجحة، فقد نال حظه من اضطهاد قريش.
كان طلحة رضي الله عنه في مقدمة الصفوف دفاعاً عن دينه ونبيه يبتغي بذلك وجه الله جل جلاله، ولم يمنعه ذلك من أن يبتغي من فضل الله منمياً تجارته الرابحة، وأعماله الناجحة، كان يقال له: طلحة الخير، وطلحة الجود، وطلحة الفياض، انتقل رضي الله عنه إلى جوار ربه في العاشر من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، وقد استكمل من العمر يومئذ أربعاً وستين سنة، رضي الله عنه وأرضاه.

طلحة بن عبيد اللهالمسلمين الأوائل
رمضان
آخر الأخبار
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©