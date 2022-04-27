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محمد بن زايد يشهد محاضرة بعنوان " كيف تساعد التكنولوجيا المؤسسات على النمو لمواكبة المستقبل"
محمد بن زايد يشهد محاضرة بعنوان " كيف تساعد التكنولوجيا المؤسسات على النمو لمواكبة المستقبل"
27 ابريل 2022 22:57

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان " كيف تساعد التكنولوجيا المؤسسات على النمو لمواكبة المستقبل"، والتي نظمها «مجلس محمد بن زايد» واستضافها جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شهدت محاضرة ( كيف تساعد التكنولوجيا المؤسسات على النمو لمواكبة المستقبل ).. الاستعداد للمستقبل وامتلاك أدواته ومن أهمها بنية تكنولوجية متكاملة ومتطورة تقوم على الابتكار والمعرفة، هو بعد إستراتيجي لدولة الإمارات.. قطعنا شوطاً مهماً على هذا الطريق والقادم أفضل بإذن الله».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
الإمارات
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