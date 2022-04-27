ضمن مشروع استكشاف المريخ.. الإمارات تكشف نوعاً مذهلاً من الشفق المنفصل

استطاع مسبار الأمل التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الكشف عن نوع جديد مذهل من الشفق المنفصل، الذي يتكون من خطوط طويلة "تشبه الديدان في الشكل".

ويفتح الكشف الجديد آفاقاً جديدة لدراسة بيئة البلازما ذات الديناميكية العالية في المريخ، وجاءت عمليات الرصد التي تم إجراؤها باستخدام EMUS بطول موجة 130.4 نانومتر.



ويظهر المسبار إلكتروناتٍ نشطة تصطدم بالذرات والجزيئات في الغلاف الجوي العلوي للمريخ، وتُعد الرياح الشمسية مصدراً لهذه الإلكترونات التي يتم تنشيطها بواسطة الحقول الكهربائية في الغلاف المغناطيسي للمريخ.



ويتكون الشفق المنفصل المتعرج من خطوط طويلة (تشبه الديدان في الشكل) من انبعاثات إلكترونات نشطة في الغلاف الجوي العلوي، تمتد لمسافة عدة آلافٍ من الكيلومترات من الجانب المضيء للمريخ إلى الجانب المظلم منه.





وتم التقاط هذه الصور أثناء تعرض المريخ لتأثير عاصفة شمسية، مما أدى إلى تدفق إلكترونات الرياح الشمسية بسرعةٍ وشدة أكبر من المعتاد.



تُعد صور الشفق هذه من أوضح الصور التي قدمها مسبار الأمل وأكثرها شمولية حتى الآن، وتتضمن أشكالاً مطولة قد تكون ناجمةً عن مناطق ممتدة مماثلة توفر شروط تنشيط الإلكترونات كما في مناطق الذيل المغناطيسي.



وقالت سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة إن إنجازاً جديداً يحققه مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، حيث تم رصد ظاهرة فريدة لم يسبق رؤيتها من قبل، أطلق عليها فريق العمل اسم "الشفق المنفصل المتعرج".



وأضافت الأميري "استكشاف مذهل يثري سجل إنجازات مسبار الأمل ويفتح آفاقاً جديدة لدراسة بيئة البلازما ذات الديناميكية العالية بالمريخ".