الأرصاد يكشف توقعات طقس الغد

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 17:47والجزر الثاني عند 06:25. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:23 والمد الثاني عند الساعة 20:19 والجزر الاول عند الساعة 14:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:57.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 37 25 80 20دبي 38 26 75 25الشارقة 38 22 70 20عجمان 36 25 80 25أم القيوين 37 21 85 30رأس الخيمة 38 23 65 25الفجيرة 36 28 75 25العين 39 26 55 20ليوا 40 23 75 20الرويس 35 23 85 30السلع 36 24 85 25دلما 34 27 80 40طنب الكبرى 32 27 85 50طنب الصغرى 32 27 85 50أبوموسى 30 27 85 50 .