رئيس الدولة يمنح سفير السنغال وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة إبراهيم سوري سفير جمهورية السنغال لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، سعادة إبراهيم سوري الوسام خلال استقباله في أبوظبي.

وأعرب معاليه عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال في المجالات كافة.

من جهته أعرب سعادة سوري عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا. كما توجه بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون، كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.