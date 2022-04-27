مبادرة "أطعم تؤجر الرمضانية" لشرطة أبوظبي توزع 90 ألف وجبة إفطار خلال رمضان

وزعت مبادرة "أطعم تؤجر الرمضانية 2022" التي أطلقتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع فريق "أبشر يا وطن" التطوعي 90 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك منها 2000 وجبة في أبوظبي يوميا، و1000 وجبة في مدينة العين وذلك في 6 مواقع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية. وتضمنت المبادرة توزيع منشورات توعوية بأهمية الحد من السرعات والالتزام بقواعد السير والمرور والتعريف بأهداف الحملة.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي - خلال تكريم الشرطة للشركاء الاستراتيجيين وشركاء النجاح والمتطوعين المتميزين للمبادرة - اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، متوجها بالشكر للمشاركين في إنجاح المبادرة الرمضانية.

وقالت سمية مبارك الكثيري، رئيس فريق "أبشر يا وطن" التطوعي إن هذا العمل الإنساني يجسد الأهداف النبيلة التي تسعى إليها القيادة الرشيدة لتفعيل العمل الجماعي والتطوعي لخدمة الوطن المعطاء، وتحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع والحفاظ على السلامة المرورية، والتقليل من سرعة السائقين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل حلول موعد الإفطار ..مؤكدة إيمان متطوعي ومتطوعات الفريق، بأن العمل التطوعي يعد واجباً وطنياً والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً، وحقاً إنسانياً في التكافل والتواصل، إلى جانب أنهم يبذلون جهدهم وأوقاتهم في سبيل سعادة الآخرين وخدمة الوطن . وأعرب فريق "أبشر يا وطن" التطوعي عن شكره وامتنانه لما قدمته شرطة أبوظبي من تعاون ودعم يومي خلال الحملة، مشيدا بجهود الجهات الحكومية والخاصة من مشاركة وتفاعل ودعم طوال فترة تنفيذ مبادرة "اطعم تؤجر".