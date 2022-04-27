شرطة دبي تحذر من استخدام الفئات المساعدة المُخالفة

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من استخدام الفئات المساعدة المُخالفة لقانون العمل بالبيوت، لما له من خطورة أمنية على المجتمع وعلى المتعاملين معها سواء بالاستخدام المباشر أو غير المباشر لتلك الفئة، خصوصاً أثناء فترة الأعياد والمناسبات، داعية أفراد المجتمع لإبلاغ السلطات المعنية في حالة الاشتباه بوجود مخالفين حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع.

وقال مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد علي سالم، إن إدارة المتسللين ضبطت 948 من الفئات المساعدة المُخالفة لعقود العمل من جنسيات مختلفة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك خلال الحملة التي نظمتها إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية منذ بداية العام الجاري لضبط المخالفين من مختلف الفئات.

وأكد العقيد علي سالم، أن حملة ضبط المخالفين مستمرة طوال العام، لكنهم يكثفون الجهود خلال الشهر الفضيل نظرا لارتفاع عدد المُخالفين من الفئات المساعدة لعقود عملهن خلال هذه الفترة.

وأوضح العقيد علي سالم أن هذه العمالة من الفئات المساعدة تشكل خطورة أمنية على المجتمع، نظرا للجوء بعضهن إلى العمل بنظام الساعات طمعاً في جني الكثير من المال خلال فترة قصيرة، فيسعين للدخول إلى البيوت تحت أسماء وهمية ودون إثبات، مخالفات بذلك قوانين وأنظمة استخدام تلك الفئة من العمالة.

وطالب العقيد علي سالم، أفراد المجتمع بالامتناع عن استخدام العمالة المخالفة لخطورتها الأمنية وصعوبة ملاحقتها عند ارتكابها الجرائم والمخالفات، وإبلاغ السلطات المعنية فوراً في حالة الاشتباه بوجود مخالفين لقانون الإقامة.