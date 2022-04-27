"الصحة" تقدم 6.769 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
"الصحة" تقدم 6.769 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
27 ابريل 2022 16:12
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 6,769 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,710,850 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 249.85 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.