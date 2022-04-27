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رأس الخيمة تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر
مبنى بلدية رأس الخيمة (من المصدر)
27 ابريل 2022 15:54

 أكملت دائرة بلدية رأس الخيمة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد حيث قامت إدارة الصحة العامة بإعداد برنامج لتكثيف عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

وفي إطار حرص بلدية رأس الخيمة على تلبية احتياجات المجتمع والاستمرارية في تقديم خدماتها خلال عيد الفطر في المقاصب والأسواق، أوضحت دائرة البلدية أوقات العمل خلال العيد حيث سيكون العمل في مختلف الأقسام كالتالي قسم الرقابة البيطرية خلال أول أيام عيد الفطر مقصب رأس الخيمة من الساعة 07:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا، والمقصب المركزي "الفلية" من الساعة 07:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا، وسـوق أسماك رأس الخيمة مــن الساعة 07:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا، وسـوق أســماك المعيريض مــن الساعة 02:00 ظهرا وحتى 07:00 مساء، وسوق أسماك الدقداقة مــن الساعة 07:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا، وسوق المواشي مــــن الساعة 07:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا، أما الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت البيطرية من الساعة 08:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا، والحجر البيطري بمنفذ الدارة الحدودي من الساعة 10:00 صباحا وحتى 07:00 مساء، وسيكون العمل بمطار رأس الخيمة الدولي على مدار الساعة حسب جدول الرحلات. ويستأنف العمل بجميع شعب وأفرع القسم حسب الدوام الرسمي بداية من ثاني أيام العيد.

أما قسم الرقابة الغذائية فستكون أوقات العمل في أول وثاني وثالث أيام العيد كالتالي : الفــترة الأولى من الساعة 08:00 صباحا وحتى الـساعة 01:00 ظهرا والفترة الثانية من الساعة 04:00 ظهرا وحتى الساعة 09:00 مساء أما قسم الرقابة الصحية والبيئية ستكون أوقات العمل في أول وثاني وثالث أيام العيد الفترة الأولى من الساعة 09:00 صباحا وحتى 02:00 ظـهرا والفترة الثانية من الساعة 04:00 عصرا وحتى 09:00 مساء . وستقوم فرق العمل في إدارة الصحة العامة بتكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية حرصا على صحة وسلامة المجتمع. 

المصدر: وام
عيد الفطر
بلدية رأس الخيمة
رأس الخيمة
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