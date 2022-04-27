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عبدالله بن زايد وجون كيري يبحثان هاتفياً ملفات المناخ والطاقة والأزمة في أوكرانيا
عبدالله بن زايد
27 ابريل 2022 13:59

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ، التعاون المشترك بين البلدين في ملف المناخ، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتحدياته. وناقش الجانبان التطورات في أوكرانيا، وضرورة تعزيز الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة واحتواء تداعياتها، كما بحثا ملف الطاقة وأهمية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والغذاء عالمياً. وبحث سموه وجون كيري دور الاتفاق الإبراهيمي للسلام في تعزيز العمل من أجل المناخ والتعاون في العديد من المشاريع المهمة الداعمة للجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدام. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها الدوليين في ملف المناخ، والسعي إلى تبني خطط استباقية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وكذلك بلورة حلول مبتكرة وفاعلة تقود إلى بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. من جانبه أشاد جون كيري بالدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، مثمناً مبادراتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
جون كيري
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