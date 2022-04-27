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محمد بن راشد: اختتمنا حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية
محمد بن راشد
27 ابريل 2022 13:18

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتام حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن.

وقال سموه عبر تويتر: "نختتم بحمدالله حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد.. ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف سموه: "حملة المليار وجبة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الامارات … وتعبر عن إحساس هذا الشعب بمعاناة غيره وسط تحديات غذائية يشهدها العالم … أشكر جميع من ساهم وتفاعل مع الحملة الإنسانية الأكبر في تاريخ الدولة لإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم ..حفظ الله الإمارات ..وحفظ الله شعب الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مبادرة المليار وجبة
محمد بن راشد
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