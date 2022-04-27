شرطة أم القيوين تضبط شاباً متهوراً قاد مركبته بطريقة خطرة

ضبطت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين شاباً قاد مركبته بطريقة استعراضية خطيرة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأكدت القيادة العامة لشرطة أم القيوين أنه تم إحالة الشاب إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وناشدت شرطة أم القيوين كافة السائقين بضرورة التقيد والالتزام بالقواعد المرورية واتباع كافة التعليمات المتعلقة بقوانين السير والمرور؛ وذلك حماية لأنفسهم ولعدم تعرضهم للحوادث المرورية ولحماية مستخدمي الطرق.
شرطة أم القيوين تضبط شاب قاد مركبة بطريقة استعراضية خطيرة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر ، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . pic.twitter.com/KyeFfVjFTo— شرطة أم القيوين (@uaqpoliceghq) April 27, 2022