حميد بن عمار يشهد الحفل الختامي لفعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان»

عجمان (وام)

شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، الحفل الختامي لفعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» في دورته السادسة عشرة، بفندق عجمان سراي، بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان رئيس اللجنة العليا المنظمة للفعاليات وعددٍ من مديري عموم الجهات الحكومية، والجهات الراعية، ومن الإعلاميين.

ورحبت مريم المعمري رئيس اللجنة العليا المنظمة للفعاليات بالحضور، كما توجهت بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على دعمهما المستمر لهذه الفعاليات الروحانية في هذا الشهر الكريم، ورحبت بالشيخ حميد بن عمار على تشريفه وحضوره الحفل الختامي، مشيرة إلى أن فعاليات هذا العام شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً منقطع النظير من قبل المواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث حرص المصلون من مختلف الإمارات على الحضور للصلاة خلف النخبة المختارة من مشاهير قراء العالم الإسلامي، وللاستفادة من المحاضرات الدينية التي تزامنت موضوعاتها مع شهر رمضان الكريم.

واستعرضت اللجنة المنظمة في بداية الحفل فيلماً تسجيلياً وثق فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، تخللته فقرات ومقتطفات من برنامج الفعاليات التي وضع لها جدول زمني على مدار شهر رمضان الفضيل، ووزعت على مسجد الشيخ زايد، وآمنة الغرير، وارحمة الشويهي، ومسجد الشهداء، ومساجد أخرى، وحضرها قرابة 12 ألفاً من المصلين.

وأعربت المعمري عن امتنانها لشركاء النجاح من الرعاة الذين أسهموا في دعم الفعاليات بشكل كبير، كما أثنت على جهود المتطوعين وتفانيهم في العمل التنظيمي على مدار الشهر، بالإضافة لدور الإعلام والإعلاميين في تغطية الفعاليات على أكمل وجه. وأكدت أن اللجنة ستستمر في تسخير جهودها وإمكاناتها لتحقيق أفضل معدلات النجاح، ولتلبية رغبات الجمهور بتهيئة البيئة المناسبة لقضاء شهر رمضان في أجواء روحانية، كما تأمل في الدورة القادمة أن تضم العديد من الفعاليات التي تسعد أفراد المجتمع.

وكرم الشيخ حميد بن عمار النعيمي الجهات الراعية لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، حيث جاءت اتصالات كراع رئيسي، في حين أن جمعية دار البر، وهيئة الأعمال الخيرية من فئة الرعاية الماسية، بينما صنفت «الراسخون للعقارات»، وغرفة تجارة وصناعة عجمان كراع ذهبي، وكانت جمعية الإحسان الخيرية، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية العالمية، وبن سالمين للعقارات ضمن فئة الراعي الفضي.

صور تذكارية

في نهاية الحفل، تم التقاط صور تذكارية لأعضاء اللجنة المنظمة وقادة الفرق والمتطوعين مع الشيخ حميد بن عمار النعيمي الذي ثمن الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة التي تحرص على ترجمة رؤى القيادة وتطبق استراتيجياتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم إمارة عجمان وسكانها من المواطنين والمقيمين على حد سواء.