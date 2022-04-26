«اغتنام العشر الأواخر» في محاضرة بـ«مجلس هيلي»

محمد البلوشي (العين)

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، محاضرة بعنوان «اغتنام العشر الأواخر»، ألقاها فضيلة الشيخ عيسى الشامسي الواعظ في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف في مجلس بخيت سويدان النعيمي «مجلس هيلي»، وذلك بحضور عددٍ من أهالي مدينة العين.

وتحدث الواعظ عيسى الشامسي عن خصائص وفضائل العشر الأواخر من شهر رمضان، ومنها: أن الله قد أودع فيها ليلة القدر وهي ليلة عظيمة القدر شريفة المقام؛ وذلك لأن الله قد أنزل فيها القرآن، وسميت سورة كاملة في القرآن باسمها.

ومعنى ليلة القدر أي ليلة عظيمة القدر، وقوله: خير من ألف شهر أي أنها خير من ألف شهر، وقوله تنزل الملائكة بالروح فيها، أي أن الملائكة تنزل فيها لبركتها تسلم على المؤمنين وتؤمن على دعائهم، والمقصود بالروح هو جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة، وهذا يدل على مكانة ليلة القدر عند الله؛ ولذا أنزل فيها أشرف الملائكة، وهو جبريل عليه السلام، وقوله سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن الله يسلم على عباده المؤمنين القائمين لليل والمتعبدين والقانتين، والملائكة أيضاً تسلم على المؤمنين، ويدخل فيها أيضاً السلامة من الشرور والآفات في هذه الليلة، وليلة القدر من خصائصها أن الله يكتب فيها مقادير الخلق وما يكون إلى ليلة القدر من العام المقبل.

ولاغتنام العشر الأواخر وأهمية وفضيلة ليلة القدر، قال الشامسي: «هناك جملة من الأعمال من ذلك: الدعاء، ينبغي على المؤمن أن يلح بالدعاء على الله، وأن يحرص على جوامع الأدعية ومنها، قول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

والثاني: قراءة القرآن، والثالث: «قيام الليل، قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله عليه الصلاة والسلام (ما تقدم ذنبه) يشمل الكبائر والصغائر، ومن أحسن الظن بربه فإن الله يعطيه على حسن ظنه بالله، والرابع: ذكر الله وكثرة الاستغفار والصدقات».