«الأرصاد»: أمطار متوسطة حتى السبت

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، مع رياح شديدة أثرت على مستوى الرؤية الأفقية نظراً لإثارتها الغبار، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة ومتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، واستمرت حتى المساء، وتشكلت سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة على بعض المناطق الشرقية والغربية. ووفقاً للمركز، يتوقع أن يكون طقس اليوم غائما جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال تكون السحب الركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة غرباً ليلاً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتصل إلى 40 كم / ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان. كما توقع أن يكون طقس الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الغربية والجنوبية تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح جنوبية شرقية، إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خاصة مع السحب، سرعتها تصل إلى 40 كم / ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً، مع السحب، في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

كما توقع أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خلال يومي الجمعة والسبت، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة.