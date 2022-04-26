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تأكيد دور الأسرة في حماية الأبناء من آفة المخدرات
مشاركات في المجلس (من المصدر)
27 ابريل 2022 02:00

الفجيرة (الاتحاد)

نظم مجلس الشرطة النسائي في القيادة العامة لشرطة الفجيرة المجلس الرمضاني بالتعاون مع لجنة شؤون الشرطة النسائية والشرطة المجتمعية، مبادرة تحت شعار «دور الأسرة في حماية الأبناء من آفة المخدرات» في مجلس قراط مربح المجتمعي.
وتأتي المبادرة ضمن البرنامج الوقائي (استقرار الأسرة.. أمنٌ للمجتمع) بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج» التابع لمجلس مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بما يخدم المؤشر الاستراتيجي الخاص بالتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.
استهدفت المبادرة شرائح المجتمع كافة وعلى رأسهم الأسرة، وتركز على عدة محاور، أهمها توعية الأسر بعوامل الخطورة التي قد تدفع الأبناء إلى التعاطي أو الإدمان، وإكساب الأسر المهارات اللازمة للتعامل مع الأبناء بشكل إيجابي لحمايتهم من آفة المخدرات ومن مختلف أنواع الإساءات أو الانتهاكات الإلكترونية لحقوقهم.
وأكدت المحاضرة لمياء أحمد الزعابي رئيس قسم الوقاية من المخدرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، أهمية دور الأسرة في مجال التوعية والرقابة والاحتواء باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأبناء من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.

الفجيرة
شرطة الفجيرة
المخدرات
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