هيئة تنمية المجتمع في دبي تطلق مبادرة لنقل المعرفة الرقمية لكبار المواطنين

دبي (وام)

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع شركة «دو» مبادرة لنقل المعرفة الرقمية لكبار المواطنين الأعضاء في نادي «ذخر»، والتي تشمل مجموعة من التدريبات على استخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية وأبرز التطبيقات الحكومية والخدمية التي تساعدهم في الوصول إلى احتياجاتهم.

وستبدأ المبادرة، التي ستغطي كافة أعضاء النادي، بمرحلة أولى لمدة ثلاثة أشهر، يتم فيها استطلاع آراء كبار المواطنين لمعرفة أولوياتهم وموائمة محتوى التدريبات بما يتناسب مع ذلك. جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في مركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع بحضور أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وخلال الفعالية، وزعت «دو» أجهزة لوحية ذكية على كبار المواطنين استعداداً لتهيئتهم لدخول العالم الرقمي على أن يتم تحديد مواعيد الدروس بشكل أسبوعي بعد شهر رمضان المبارك. ورحب أحمد جلفار بهذه الخطوة، مؤكداً أن مساهمات الشركات الكبرى الرائدة في الدولة بدعم المبادرات والبرامج المجتمعية يعد أحد أبرز عوامل نجاح خطط التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن العمل المجتمعي وسعادة أفراد المجتمع كانت وستظل جزءاً لا يتجزأ ولا يمكن إغفاله من منظومة التطور الحضاري لأي مجتمع.

من جانبه، قال فهد الحساوي «يشكل شهر رمضان المبارك مناسبة مثالية لجميع فئات وأفراد المجتمع للتأمل والتفكر وتعزيز مستوى المشاركة المجتمعية، ويشكل تعاوننا هذا العام مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تجسيداً لإحدى الركائز الأساسية للاستدامة لعلامتنا التجارية والمتمثلة في تحسين جودة الحياة الرقمية وتعزيز المعرفة الرقمية بين أفراد المجتمع».

وأضاف: «تسهم جهودنا المشتركة مع الهيئة لرعاية كبار المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية بالاعتماد على الحلول والتقنيات الرقمية ليس فقط في تعزيز استقلاليتهم، وإنما أيضاً في إثراء تجاربهم الرقمية الشاملة لتصبح أكثر سلاسة ويُسُر ونتوجه بالشكر والتقدير لهيئة تنمية المجتمع على ثقتها بنا، ونتطلع إلى الإيجابيات التي سيوفرها هذا التعاون لفئة كبار المواطنين في المستقبل القريب».