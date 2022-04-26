نهيان بن مبارك: الإنسانية جوهر مسيرة الإمارات الحضارية

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بقصره أمس، وفد الاتفاق الإبراهيمي من القادة ورجال الأعمال الإنجيليين الذي يقوم بزيارة إلى الدولة. ورحب معاليه بالوفد الزائر برئاسة جويل روزنبرغ مؤسس» نير ايست ميديا» وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية البناء على ما حققه الاتفاق الإبراهيمي من إنجازات والعمل نشر قيم السلام والتسامح والتآخي والتضامن الإنساني بين بني البشر لخير الإنسانية وخدمة السلام العالمي.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتضامن العالمي ونشر مبادئ السلام والإخاء على مستوى العالم.

وقال معاليه، إن دولة الإمارات تأسست على قيم ومبادئ راسخة تتخذ من التسامح والحوار والتعايش وقبول الآخر منهجاً وسبيلاً للتواصل والتعاون الدولي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي والذي يتجلى في احتضان مجتمع الإمارات لأكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتآلف وتنعم بالحياة الكريمة والاحترام تحت مظلة الأخوة الإنسانية.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات دولة سلام وتسامح وتعايش وإنسانية وجميعها مبادئ راسخة تشكل جوهر مسيرة الإمارات الحضارية والإنسانية والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة بهدف صون كرامة الإنسان، ونشر قيم المحبة والتآزر والتضامن حتى باتت سمات أصيلة تميز مجتمع الإمارات.

ومن جانبه، قال جويل روزنبرغ، إن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجاً استثنائياً في تعزيز قيم الاعتدال والتعايش السلمي لأبناء مختلف الطوائف الدينية والجنسيات الأخرى الذين ينعمون بالعيش الكريم والآمن على أرضها الطيبة. وأشاد جويل روزنبرغ ووفد الاتفاق الإبراهيمي بجهود الإمارات الرائدة عالمياً في تعزيز الحوار وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش السلمي بين شعوب العالم، معرباً عن فخره بالإنجازات الحضارية التي حققتها الإمارات في المجالات كافة حتى أصبحت نموذجاً رائداً يشار إليه بالبنان، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات وشعبها الكريم لخدمة الإنسانية.