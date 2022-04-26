20 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

قدم بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي لجمعية بيت الخير، 20 مليون درهم دعماً لجهودها الخيرية والإنسانية، وتعزيزاً لعطاء حملتها الرمضانية «لِنكُن منَ المُحسِنين» التي تبلغ ذروتها مع دخول العشر الأخير من الشهر الفضيل.

وكان مدير إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، نواف عبدالله الريسي، قد قام بزيارة عمل لإدارة «بيت الخير»، تم فيها بحث سبل وآفاق تطوير التعاون مع الجمعية، والذي توج بتوقيع اتفاقية لتجديد الشراكة القائمة وتعزيز العمل المشترك، حيث وقعها الريسي عن البنك، بينما مثّل الجمعية في التوقيع عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية.

وعبر الريسي خلال الزيارة عن اعتزازه بالتعاون القائم والمتجدد مع «بيت الخير» الذي يمتد لأكثر من 30 عاماً، وأشاد بجهودها الخيرية والإنسانية، مؤكداً حرص بنك دبي الإسلامي، على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والاستمرار في هذه الشراكة الاستراتيجية.

من جانبه، عبر العوضي عن شكره وتقديره لعطاء بنك دبي الإسلامي ومبادرة مجلس إدارته لدعم مشاريع الزكاة في «بيت الخير».