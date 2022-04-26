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«الشارقة الخيرية» توزع 6 ملايين درهم زكاة المال داخل الدولة
«الشارقة الخيرية» توزع 6 ملايين درهم زكاة المال داخل الدولة
27 ابريل 2022 02:00

الشارقة (وام)

 وزعت جمعية الشارقة الخيرية المخصصات المالية لمشروع زكاة المال داخل الدولة البالغة قيمتها 6 ملايين درهم على أكثر عن 20 ألف مستفيد ممن تشملهم مصارف الزكاة، وذلك استكمالاً لمشاريع الحملة الرمضانية التي يجري تنفيذها بمخصصات تزيد على 80 مليون درهم. 
وقال محمد سليم المنعي مدير إدارة المساعدات بالإنابة، إن الجمعية تواصل تنفيذ مشروعات الحملة الرمضانية لهذا العام، حيث صرفت جميع مبالغ الزكاة المعتمدة لصالح الفئات المستهدفة بعد الانتهاء من إعداد مسودة بجميع الحالات المشمولة ضمن مصارف الزكاة، حيث تمت عملية تسليم المستحقات عبر الإيداعات البنكية والصرافة، عملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيراً أنه تم رفع مخصصات مشروع الزكاة لهذا العام إلى 6 ملايين درهم مع ارتفاع أعداد المستفيدين إلى 20 ألف حالة من المسجلين بكشوف الجمعية.

جمعية الشارقة الخيرية
زكاة المال
رمضان
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