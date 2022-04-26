كهرباء دبي و"تنمية المجتمع" تنظمان فعاليات رمضانية لأعضاء "قرية العائلة للأيتام"

دبي (وام)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، فعاليات رمضانية لأعضاء «قرية العائلة للأيتام» تضمنت سحوراً رمضانياً خارج القرية، بمشاركة الأيتام والمشرفين والمتطوعين وتوزيع قسائم شرائية، إلى جانب تنظيم ورش توعية حول سبل ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأهمية اتباع نمط حياة مستدام.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن «الهيئة» تستهدي بالخصال النبيلة التي غرسها الآباء المؤسسون في المجتمع الإماراتي وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأشاد معاليه بجهود القائمين على «قرية العائلة للأيتام»، منوهاً بدورها الإيجابي في تحسين حياة الفئات المحرومة، وتوفير بيئة سعيدة ومحفزة وأجواء أسرية متماسكة تسودها المحبة والتسامح والتلاحم.