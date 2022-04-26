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تكريم طالبات فائزات بجائزة جامعة الشارقة
تكريم طالبات فائزات بجائزة جامعة الشارقة
27 ابريل 2022 02:00

العين (الاتحاد)

كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في مكتبه بالجامعة صباح أمس، كلاً من الطالبة ميثة محمد النعيمي، والطالبة فاطمة عيسى، الفائزتين بجائزة مسابقة جامعة الشارقة للثقافة والفنون للجامعات.
وأشاد الرئيس الأعلى للجامعة بالمستوى العلمي والعملي المتميز لطالبات الجامعة، واللاتي يعكسن المكانة العلمية الرائدة والجهود المتميزة للجامعة من خلال دعم وتحفيز طلبتها على التطوّر والتعليم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح.
واختتم بالقول: «نفتخر بأن تحتضن جامعة الإمارات نخبة متميزة من بنات الوطن يحرصن على الإبداع وينظرن إلى المستقبل بطرق مُبتكرة، ويُبرزن الصورة المُشرقة للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحات الوطن وآماله، ويُمثلن دليلاً حيّاً على بعد نظر مؤسس الدولة - رحمه الله - وإيمانه بطاقاتها وإمكاناتها الإبداعية».

الشارقة
جامعة الشارقة
زكي أنور نسيبة
جامعة الإمارات
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