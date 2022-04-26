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«تريندز» يحتفي بدفعة تدريب جديدة من خريجات جامعة زايد
محمد العلي والحضور مع عدد من خريجات الدورة التدريبية (من المصدر)
27 ابريل 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات بتخريج الدفعة الثالثة من الطالبات الخريجات من كلية علوم الاتصال والإعلام في جامعة زايد، اللواتي انتسبن للدورة التدريبية الإعلامية المكثفة التي عقدت في مقر «تريندز» بأبوظبي، واستمرت نحو شهرين، وقدمها كوكبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء الإعلاميين في المركز، بإشراف إدارة التدريب، وذلك في إطار خطة المركز الاستراتيجية وأهدافه لعام 2022.
وهدفت الدورة التدريبية إلى تأهيل جيل من الشباب الجامعيين، والارتقاء بمهاراتهم العلمية، وتمكينهم من أدوات الرصد الإعلامي وإعداد الأخبار بمختلف أنواعها، إلى جانب انخراطهم في تطبيقات عملية حول كيفية صياغة التحقيقات والحوارات والتقارير، إضافة إلى إعداد التحقيقات الاستقصائية والتقارير المتخصصة، ليكونوا قادرين على الانخراط بسهولة في سوق العمل الإعلامي.
وفي ختام الدورة، وزع الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، شهادات التخرج والتقدير على الخريجات، اللواتي أعربن عن سعادتهن البالغة للالتحاق بالدورة التدريبية التي أكسبتهن مهارات نوعية وفريدة في إعداد التقارير الإخبارية والتحقيقات اليومية والإنتاج الإعلامي بمختلف مجالاته.
وقال الدكتور محمد العلي إن الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي يستهدف الطالبات الخريجات من كلية علوم الاتصال والإعلام في جامعة زايد، هدفت إلى تطوير مهارات الكتابة الصحفية لمختلف المجالات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إكسابهن أدوات البحث العلمي الدقيق ومهاراته.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
كلية علوم الاتصال والإعلام
جامعة زايد
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