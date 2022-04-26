«خبراتي» توفر فرصاً مستقبلية للإماراتيين لدخول ريادة الأعمال

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جمارك دبي، لدعم منصة «خبراتي» التي أطلقتها الدائرة لتوفر فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.

ووقع مذكرة التفاهم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وقال الفلاسي إن الدائرة أطلقت منصة «خبراتي» بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، إذ يرى سموه أن تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات لريادة الأعمال يمثل أهمية كبيرة ضمن توجهات الدولة، باعتبارهم ثروة واستثمار وطني للمستقبل، حيث قال سموه: «استثمارنا في الشباب هو روح نهضتنا».

ومن جانبه قال محبوب: «نحرص في جمارك دبي على دعم المواطنين أصحاب المهارات والكفاءات الحرة والمبدعين وأصحاب المواهب وتمكينهم من تطوير أعمالهم التجارية لضمان مشاركتهم الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وتُعد منصة «خبراتي» التي طورتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لدعم المواطنين في مجالات العمل الحر من أهم القنوات التي تمكنهم من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لزيادة مبيعاتهم ما يمثل دعماً قوياً لمشاريع المواطنين الشباب، ولذلك قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وجمارك دبي لتعزيز قدرة المواطنين المشاركين في منصة «خبراتي» على تسويق خدماتهم واعطائهم الأولوية في مشتريات الدائرة من الخدمات المتوفرة على المنصة، كما تهدف المذكرة إلى تشجيع المواطنين الموظفين في الدائرة من أصحاب المهارات للتسجيل في المنصة.