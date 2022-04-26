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الإمارات
الإمارات تستعرض تمكين أصحاب الهمم خلال الأزمات
وفاء حمد بن سليمان
27 ابريل 2022 01:59

القاهرة (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في ندوة «الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات والأوبئة»، التي عقدت في القاهرة، من قبل جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا).
 مثّلت الإمارات، وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، من خلال عرض «سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث» التي تم إعدادها على مستوى دولة الإمارات، وتبيان انعكاساتها على أصحاب الهمم، بما يضمن تمكينهم من التكيف مع ظروف الجائحة أو أية ظروف مشابهة، وضمان تقديم الخدمات الصحية، والتعليمية والتشغيل لهم، كبقية أفراد المجتمع من خلال ستة محاور أساسية هي: (الجاهزية والمرونة، المعلومات وانسيابيتها، الكوادر العاملة، الثقافة والوعي، التعاون والتنسيق، ومحور آثار وتَبِعات الأزمة).

الإمارات
أصحاب الهمم
جامعة الدول العربية
مصر
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