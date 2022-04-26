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مشاريع لكهرباء الشارقة في كلباء
مشاريع لكهرباء الشارقة في كلباء
27 ابريل 2022 01:59

الشارقة (الاتحاد)

نفذت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشاريع التي تخدم المناطق السياحية والتطويرية والأثرية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث توصيل خدمات الكهرباء والمياه لميدان برج الساعة ومسجد حي القلعة بكلباء، كما تم توصيل خدمات الكهرباء للقرية التراثية، وإنهاء إجراءات التوصيل المؤقت لخدمات الكهرباء لبيت الشيخ سعيد ومنطقة الحصن التراثية وإنارة شارع الوحدة ودوار برج الساعة بكلباء، حيث تم تركيب 148 عمود إنارة وتمديد كيبلات بطول 7300 متر وتركيب 304 كشافات و4 صناديق إنارة.
وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء، أن تنفيذ المشروعات وتوصيل الخدمات للمشاريع الحيوية في المناطق السياحية والأثرية يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل الخدمات لكافة المناطق وإنجاز المشروعات وفق أفضل المواصفات ووفق جدول زمني محدد.

الشارقة
كلباء
كهرباء الشارقة
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