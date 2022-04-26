حدائق أبوظبي تستعد لاستقبال الجمهور خلال عيد الفطر

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات في المدينة وضواحيها لاستقبال الجماهير خلال أيام عيد الفطر المبارك واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من السكان والزوار على الحدائق خلال فترة العيد.

ودعت البلدية الجمهور إلى الاستمتاع بأجواء العيد والحفاظ على مرافق الحدائق وكافة الممتلكات العامة والاسترشاد باللوحات الإرشادية الموجودة في الحدائق والمتنزهات، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول. وتوقعت بلدية مدينة أبوظبي أن تشهد الحدائق والمتنزهات إقبالاً كبيراً من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد، وعليه قامت إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بجميع أعمال الصيانة الدورية الروتينية، والإشراف على نظافة كافة المرافق الخاصة بالحدائق والتي تقع من ضمن مسؤوليات الإدارة وأيضاً التأكد من إجراءات الأمن والسلامة حيث يوجد فريق عمل للطوارئ يعمل من أجل توفير كل متطلبات الراحة والسلامة لمرتادي الحدائق.

أطفال يلهون في إحدى الحدائق

وقامت البلدية بصيانة العديد من مرافق الحدائق العامة في مدينة أبوظبي وضواحيها، مثل صيانة الألعاب والأرضيات المطاطية في الحدائق، وصيانة أصول الحمامات العامة ومتابعة النظافة اليومية والدورية لها، وصيانة ممرات المشاة ومسارات الدراجات، وغيرها من الأصول المدنية، وصيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري، بالإضافة إلى زراعة الزهور الشتوية في الأحواض المخصصة لها بالألوان المختلفة التي تضفي على المكان لمسات جمالية تريح العين وتسر النفس.

وتعمل بلدية أبوظبي على توسيع مظلة الأماكن الترفيهية والحدائق وإيجاد بيئة صحية للتنزه لتحقيق الرفاهية لكافة أفراد المجتمع عبر إيجاد حدائق صغيرة بين الأحياء وإيجاد أماكن آمنة لتنزه الأسر والأطفال، وإتاحة أماكن للترفيه قريبة من المناطق السكنية الأمر الذي يوفر الراحة والهدوء للجميع.

وأكدت البلدية حرصها على إيجاد بدائل وخيارات متعددة أمام السكان لارتياد الحدائق والمتنزهات الترفيهية وفقا لأرفع المعايير العالمية، من حيث البيئة الصحية والخدمات العصرية، وتعمل على تطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر من خلال مشاريع حيوية عديدة في هذا المجال.