«إسعاف دبي»: توفير 452 كادراً مؤهلاً و127 آلية

دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعدادها التام للتعامل مع إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة متكاملة لتغطية الأحداث والفعاليات الهامة وجميع مناطق دبي بوحدات إسعافية متطورة، لضمان الوصول بوقت قياسي للتعامل مع أصعب الحالات.

وصرح خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة دائماً مستعدة للتعامل مع جميع البلاغات ومع جميع الظروف، وأنها تؤمن الأحداث والمناسبات بخطط استباقية وطواقم إسعافية ومعدات عالية المستوى، حيث إنها خصصت 452 كادراً مؤهلاً و127 آلية موزعة على 122 نقطة إسعافية، وتشمل سيارات إسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والزوارق البحرية والإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، بالإضافة لوحدات العناية المركزة التي ستكون في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة، مؤكداً أن المؤسسة ومن خلال خدماتها النوعية حريصة على رفع جاهزية سيارات الإسعاف لتكون مجهزة للتعامل مع أصعب الحالات.

وأوضح الدراي أن مركبات الإسعاف والمسعفين سيتم نشرهم بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والمناطق السياحية، والحدائق العامة، إضافة إلى تأمين صالات مطار دبي وضيوف وزوّار الدولة من جميع الجنسيات. مشيراً إلى أن جميع الكوادر الإسعافية المؤهلة مستعدة للاستجابة السريعة ضمن خطة محكمة على مدار 24 ساعة، طوال أيام العيد باحترافية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وطالب الدراي الجمهور بتحمل المسؤولية والإسهام في إنقاذ الأرواح، من خلال إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، نظراً لأهمية الدقائق التي تفصل بين وصول سيارة الإسعاف للمريض أو المصاب وأهمية وقت الوصول بالحالات للمستشفى، مؤكداً ثقته بوعي المجتمع وثقافته الإنسانية، كما تمنى للجميع قضاء إجازة عيد سعيدة مليئة بالسلامة والأمن والأمان.