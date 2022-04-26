80 دورية مرورية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، تعزيز جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، واستعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وذلك من خلال تكثيف وجود العناصر والدوريات الشرطية والأمنية في جميع أنحاء الإمارة لضمان الأمن والسلامة للجميع، مثمناً جهود رجال الشرطة، الذين يقومون بواجبهم في تحقيق نشر الأمن والطمأنينة والراحة للمواطنين والمقيمين، على مدار الساعة، من خلال استجابة غرفة العمليات لجميع بلاغات واستفسارات الجمهور على الرقم (901) وللحالات الطارئة على الرقم (999)، فضلاً عن تعزيز التواجد الأمني بصفة دائمة في مختلف أنحاء الإمارة لدعم وتقديم الرسالة الأمنية والخدمية للجميع، مؤكداً أن مراكز الشرطة الشاملة والنقاط الأمنية أبوابها مفتوحة لاستقبال الجمهور على مدار الساعة، تعزيزاً للاستجابة السريعة للبلاغات والشكاوى المقدمة، وتقديم أفضل الحلول والخدمات الشرطية المتكاملة.

مضيفاً بأنه تم تكثيف (80) دورية مرورية وأمنية ستجوب كافة مناطق الإمارة خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما سيتم مراقبة الطرقات عن طريق الكاميرات وتكثيف الدوريات النهارية والليلية في الأماكن الحيوية السياحية كالحدائق والأسواق وفي الأماكن العامة، وبين الأحياء السكنية، وسيتم توزيع عدد منها أمام المصليات التي ستقام فيها شعائر صلاة العيد المبارك في مختلف مناطق وأحياء الإمارة لتسهيل وانسيابية حركة السير والمرور، مع التأكيد بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، متمنياً أن تخلو أحياء وطرقات الإمارة من الحوادث والمخالفات المرورية خلال العطلة، مع قضاء أوقات عائلية ممتعة ومسلية في ظل أجواء العيد السعيد.

وتقدم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد - حاكم إمارة رأس الخيمة، وإلى كافة حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى كافة منتسبي وزارة الداخلية، وشعب الإمارات مواطنين ومقيمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً للجميع الخير والتوفيق.