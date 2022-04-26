المليار وجبة تواصل الزخم

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، عن تبرعها بمبلغ 3 ملايين درهم للحملة الإنسانية «مليار وجبة»، التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف مكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم.

وتعكس الحملة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لوضع المساعدات الإنسانية الشاملة على رأس الأولويات. وقد قدمت المبادرة حتى الآن أكثر من 420 مليون وجبة، لتصبح بذلك أكبر حملة لتوزيع المواد الغذائية على مستوى المنطقة.

عبد الناصر بن كلبان

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتشرف بالمشاركة في مبادرة «مليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتبرع بمبلغ 3 ملايين درهم للمحتاجين. إذ إنها تعد ترسيخاً لرسالتنا وما يمكن أن نقدمه للعالم بأسره بما فيهم موظفونا ومساهمونا والمجتمعات التي نعمل فيها، باعتبارنا إحدى الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي، حيث يستخدم مليارات الأشخاص حول العالم الألمنيوم الذي ننتجه هنا في الإمارات، وتمثل هذه المبادرة النبيلة رسالة تضامن عالمية من دولتنا للبشرية أجمع».

مليون درهم من مجموعة شرف

كما تبرعت «مجموعة شرف» بمليون درهم لمبادرة «مليار وجبة»، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإغاثة الفقراء والمحتاجين للدعم الغذائي في 50 دولة حول العالم.

ويسهم دعم المجموعة التي تنشط في قطاعات متنوعة منها الشحن البحري، وخدمات الإمداد والتموين، وشبكات الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والضيافة والعقارات، والتعليم والتصنيع، في وصول المعونات الغذائية من خلال مبادرة «مليار وجبة» إلى مستحقيها في المجتمعات الأقل حظاً.

وتنضمّ مجموعة شرف إلى لائحة طويلة من الأفراد والمؤسسات والجمعيات التي تدعم هذه الحملة الأكبر في المنطقة التي انطلقت من دولة الإمارات لتمكين الراغبين في دعم العمل الخيري والإنساني والمجتمعي من مساندة أهداف المبادرة الرامية إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الضعيفة خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين.

ياسر شرف

وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف: مبادرة «مليار وجبة» تقدم الدعم الغذائي المباشر للمحتاجين في عشرات الدول حول العالم، ونحن فخورون بالمساهمة في المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون شبكة أمان غذائية تمتد من الإمارات وتصل إلى من هم بحاجة في مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيها جميع شرائح المجتمع بأفراده ومؤسساته وشركات القطاع الخاص، انطلاقاً من الحس الإنساني والمسؤولية المجتمعية المؤسسية، وتجسيداً لمعاني شهر العطاء والخير والإحسان.

ويعادل التبرع الذي قدّمته مجموعة شرف مليون وجبة، من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام تُقدَّم بصيغة مواد أساسية وطرود تموينية للمحتاجين.

مليون درهم من «كي بي إم جي»

قدّمت شركة كي بي إم جي مليون درهم دعماً لمبادرة «مليار وجبة» الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الضعيفة، وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين في 50 دولة.

وتميز دعم كي بي إم جي للمبادرة بكونه مُشتركاً بين موظفي الشركة وإدارتها، الذين آمنوا بالهدف النبيل لهذه المبادرة التي تسعى إلى مكافحة الجوع، وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك. يأتي هذا الدعم استجابة للدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام في المجتمعات التي تحتاج للدعم في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

نادر حفار

مشاركة جماعية

وعبر نادر حفار، رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، عن فخر الشركة بالمساهمة في هذه المبادرة التي تجسد قيم الكرم والعطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

كما أكد نادر حفار على أن «تعزيز الثقة وتمكين التغيير معاً من أجل غد أفضل وهو صميم هدف شركتنا». دعماً لهذه المبادرة الإنسانية، ساهم موظفونا في مساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً ومسؤولاً تجاه مساعدة المحتاجين. كما نفتخر بأن نستشعر روح هذا الشهر المبارك مع مبادرة مليار وجبة. ونتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على قيادته الحكيمة ونشكره على مبادرته الإنسانية. ويُضاف تبرّع شركة كي بي إم جي إلى الحصيلة الاستثنائية من التبرعات، والاستجابة المجتمعية الشاملة لدى عدد كبير من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام.