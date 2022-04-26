مليون درهم من «شرطة دبي» دعماً لمبادرة «مليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

تبرعت القيادة العامة لشرطة دبي بمبلغ مليون درهم لصالح حملة «مليار وجبة»، دعماً لجهود المبادرة الأكبر في المنطقة التي أطلقتها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإغاثة المحتاجين، وتوفير العون الغذائي للأقل حظاً في 50 دولة حول العالم.

وتشكّل مساهمة شرطة دبي دعمًا سخيًّا يُضاف إلى تبرعات الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات المهتمة بأعمال الخير، وتولي أهمية لتوفير الأمن الغذائي للجوعى والذين يعانون من سوء التغذية بسبب ظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الواسعة التي تبديها الجهات المتبرعة، تندرج تحت مساعي تحقيق أهداف الأمم المتحدة الآيلة إلى التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها هدف القضاء على الجوع في العالم.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ من المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً في العمل الإنساني، وتؤكد سمعتها كنموذج ملهم في إغاثة الشعوب وتخفيف المعاناة والمسارعة لمد يد العون للمحتاجين في كافة أنحاء العالم في مختلف الأوقات والأزمات.. وأضاف معاليه: «يشرفنا المشاركة في الحملة، والتبرع بمبلغ مليون درهم لدعم أهداف الحملة الإنسانية التي تعزز من قيم التراحم والتكافل، وتحض المجتمعات على توحيد جهودهم، مؤسساتٍ وشركاتٍ وأفراداً، ليكونوا جزءاً من مهمة إنسانية ضخمة في هذا الشهر الفضيل. ونحن في شرطة دبي نؤكد دعمنا لكافة المبادرات والحملات الإنسانية، إيماناً بأن المسؤولية المجتمعية واجب وطني يُحتم علينا أن نبذل في سبيلها كافة الجهود، ونرسخ من خلالها القيم النبيلة للشعب الإماراتي».