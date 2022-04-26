مدير عام «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: 5 مشاريع لتعزيز دور التطعيمات والتحصينات بحماية المجتمع

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المرافق الطبية التابعة للمؤسسة قدمت أكثر من 7.528 مليون لقاح للوقاية من مرض «كوفيد- 19»، حتى السابع من شهر أبريل الجاري، منها 3.745 مليون لقاح كجرعة أولى، و3.151 مليون لقاح كجرعة ثانية، بالإضافة إلى 633.445 لقاحاً كجرعة تعزيزية.

وكشف في حوار مع «الاتحاد»، عن أهم أهداف ومشاريع الخطة المستقبلية لتعزيز دور التحصينات والتطعيمات لحماية المجتمع من الأمراض والحفاظ على صحة أفراده وسلامتهم، باعتبار أن حماية الصحة العامة تعدّ من أولويات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي توليها جل اهتمامها.

وقال: تتضمن هذه الخطة 5 محاور رئيسية، هي: إنشاء خدمات تطعيم متكاملة للاستجابة للأمراض والأوبئة والطوارئ الصحية من خلال وضع خطط للاستجابة للفاشيات التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتحقيق الاستدامة والجودة في توفير جميع اللقاحات وضمان سلامتها».

وأضاف: «كما تشمل تعزيز الأنظمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في تحديد احتياجات اللقاحات بما يتوافق مع أنظمة التنبؤ بالأمراض السارية في المؤسسة، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بأهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض ووضع استراتيجيات لتعزيز وعي الأفراد والمجتمع».

ولفت، إلى محور دعم مكانة الدولة كمركز صحي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز تنافسيتها في مؤشر جودة الرعاية الصحية من خلال ضمان توفير أفضل خدمات التحصين ذات الجودة العالية التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

لقاحات «كورونا»

وعن إجمالي عدد اللقاحات التي وفرتها الجهات الصحية للوقاية من مرض «كوفيد 19»، أشار السركال، إلى أنها تقارب 25 مليون لقاح، بمعدل 245.23 جرعة لكل 100 شخص، وقد بلغت نسبة السكان المتلقين لجرعة واحدة من أحد اللقاحات المضادة للمرض، 100%، فيما وصلت نسبة السكان الملقحين بالكامل ضد المرض 97.6%.

وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قدمت أكثر من 7.528 مليون جرعة تطعيم ضد «كوفيد 19»، وتتنوع اللقاحات الموجودة في مؤسسة بحيث تحرص المؤسسة على توفير جميع اللقاحات المعتمدة في عدد كبير من المراكز الصحية ومراكز التطعيم الخارجية التابعة لها على نطاق واسع.

وقال: «وفرت المؤسسة التطعيمات المعتمدة عالمياً ضد فيروس كوفيد 19 لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة في جميع المناطق في الدولة، يما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة».

وذكر أنه يتم توفير 3 أنواع من التطعيمات، هي: سينوفارم (للأطفال والبالغين)، موديرنا، فايزر (للأطفال والبالغين).

مرافق الخدمات

وبالنسبة للمنشآت الصحية التي تقدم اللقاح والتطعيمات، أفاد المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنه يتم تقديم تطعيمات البرنامج الوطني للتحصينات، في 44 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة الموجودة في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة. وأشار إلى أنه يتم تقديم خدمة تطعيمات البالغين والتطعيمات الوقائية في جميع مراكز الصحة العامة، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح أن تطعيمات كوفيد 19، تقدم للأطفال من عمر 12 فما دون في مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما يقارب 23 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويتم تقديم خدمة تطعيم كوفيد 19 للبالغين في جميع مراكز الصحة العامة والمواقع الخارجية بواقع (35 مركزاً)، بالإضافة لتقديمها بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 70 مركزاً في 6 إمارات.

أسبوع التحصينات

وعن مشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في التوعية بالأسبوع العالمي للتحصينات، الذي يختتم أعماله السبت المقبل تحت شعار «التطعيم حياة»، أشار إلى مشاركة المؤسسة من خلال فعاليات وأنشطة ورسائل تثقيفية لزيادة الوعي بأهمية اللقاحات والتحصين وورش طبية للأطباء وممارسي الرعاية الصحية.

وقال:«تستهدف الفعاليات جميع موظفي المؤسسة وأفراد المجتمع، وتتضمن أنشطة في المقر الرئيس للمؤسسة وفي المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وغيرها».

وأكد حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على التشجيع على أخذ اللقاحات لحماية الناس من جميع الأعمار من الأمراض المستهدفة بالتطعيم،

ولفت السركال، إلى أهمية ودور التحصينات التي توفرها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في حماية الفئات المستهدفة من الأمراض التي يمكن أن تسبب ضرراً خطيراً أو الوفاة.

ونبه إلى دور التطعيمات في تقليل انتشار الأمراض المعدية في المجتمع، وحماية الفئة التي لا يمكن أن تأخذ التطعيم بمن فيهم المواليد الجدد، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية تمنعهم من أخذ التطعيم، حيث يعتمد هؤلاء على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم لضمان حماية أنفسهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.

البرنامج الوطني

حول عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتحصينات عن طريق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أفاد السركال، أن مجموع المستفيدين من البرنامج الوطني للتحصينات، 1.267.781، حيث تم تطعيم 532953 طفلاً على حسب البرنامج الوطني للتطعيمات لعمر أقل من سنة في عام 2021.

كما تم تطعيم 453344 طفلاً من برنامج التطعيمات الخاص بالصحة المدرسية في عام 2021، وبلغ عدد المترددين والمستفيدين من تطعم المسافرين 14.798 في عام 2021، فيما بلغ عدد البالغين المستفيدين من الأنواع المختلفة من التطعيم 266686 شخصاً لنفس الفترة. وحول عدد الأمراض التي توفر المؤسسة التطعيمات لها ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات، أكد السركال، أن التطعيمات تعد من أهم سبل الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، حيث يسهم البرنامج الوطني للتطعيمات في الوقاية من الأمراض وخدمة أهداف الصحة العامة للحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأوضح أنه يتم تقديم اللقاحات اللازم للوقاية من أهم 13 مرضاً معدياً، إلى جانب التطعيمات الأخرى للأمراض الموسمية، كما يوفر البرنامج الوطني للتطعيمات تطعيمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأفراد من ذوي الأمراض المزمنة.