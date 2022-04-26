445 ألف زيارة مدرسية لطلبة المدارس الحكومية إلى إكسبو

دينا جوني (دبي)

تمكنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من تنظيم نحو 445 ألف زيارة مدرسية طوال فترة انعقاد إكسبو، وتسيير 16 ألف رحلة مدرسية في الباصات، ومشاركة 44 ألف معلم ومعلمة ومشرف.

وسعت المؤسسة منذ انطلاق إكسبو2020 دبي إلى وضع خطط تشغيلية على امتداد مدارسها المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، لضمان وصول كافة الطلبة إلى موقع إكسبو ضمن زيارات مدرسية دورية. وقد أتاحت الزيارات لجميع الطلبة والمعلمين الفرصة الكاملة للتعرف على الحدث الأبرز عالمياً، وما يتضمنه من أجنحة وموضوعات وأفكار.

وكجزء من دعمها لإكسبو2020 دبي ولإيمانها الراسخ بأهمية إكسبو الثقافية والعلمية والأكاديمية والإنسانية وأثره الإيجابي الكبير على الطلبة، تمكنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من الوصول إلى هدفها الخاص بعدد زيارات الطلبة وكوادرها التربوية في الميدان، حيث تخطى عدد الزيارات حاجز الـ444.994 زيارة بواقع 16 ألف رحلة مدرسية. وعملت المؤسسة على تنظيم زيارات دورية لمختلف مدارسها الحكومية في كافة مناطق الدولة لهذا الحدث، ليكون الطلبة مكوناً أساسياً من مكوناته، بما يسهم في صقل خبراتهم ومعارفهم. كما تمكن نحو 44 ألف معلم ومعلمة ومشرف من زيارة إكسبو 2020 دبي.

طلبة يتعرفون على طبيعة إحدى البلدان المشاركة في إكسبو

وحرصت المؤسسة وبالتعاون مع إكسبو 2020 دبي على إطلاع الطلبة على مختلف مكونات إكسبو، وما يشتمل عليه من أفكار وموضوعات تحاكي أهم الاتجاهات المستقبلية ذات الصلة بتطور البشرية، وهي الاستدامة ومستقبل التنقل والفرص، والتي تشكل بمضامينها مكونات إكسبو بأقسامه الثلاثة.

كما عملت المؤسسة على التعامل مع القيود التي فرضتها الجائحة، بما لا يخل بشروط السلامة العامة. وقد تم إيقاف الرحلات المدرسية طيلة شهر يناير الماضي بسبب الجائحة، وهو ما تطلب مضاعفة الجهود بعد تخفيف الإجراءات لزيادة حجم الرحلات المدرسية، حيث شهدت إكسبو 2020 دبي في أسبوع واحد بعد عودة الرحلات زيارة 50 ألف طالب وطالبة.

مبادرة همزة

أطلقت المؤسسة مبادرة همزة التي تهدف إلى تفعيل التبادل الثقافي والمعرفي بين 20 جناحاً من الأجنحة المشاركة في إكسبو و20 مدرسة حكومية، بما يكرّس رسالة إكسبو وقيمه الداعية إلى التواصل والانفتاح والتسامح. وتبادلت المدارس والأجنحة زيارات تعريفية وتثقيفية بينية قام خلالها الطلبة بتعريف ممثلي الأجنحة بثقافة المجتمع الإماراتي، وتعرفوا كذلك على ثقافات تلك الأجنحة، وامتدت المبادرة وشهدت تفاعلاً كبيراً ومشاركة من قبل ما يقرب من 18500 طالب وطالبة.

رابعة السميطي في إحدى الرحلات المدرسية إلى إكسبو

نشيد الوصل

تمكّن نحو 120 طالبة من طالبات المدارس الحكومية من وضع بصمتهم في نشيد الوصل الأوبرالي، حيث أمضوا 6 شهور متواصلة من التدريبات المكثفة على يد الفنان الإماراتي محمد فيروز، فكان صوتهم من ضمن الأصوات التي حملت رسالة إكسبو للعالم، في عرض أوبرالي بديع أشرف عليه فنانين عالمين، تمكنوا بخبرتهم الواسعة من تمكين طلبتنا من إتقان فن غناء الأوبرا. وسبق المشاركة في نشيد الوصل مخيم شتوي من خلاله تم العمل على تدريب الطلبة على فنون الأوبرا وكيفية أدائها، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة، وقدّم الطلبة مجموعة من اللوحات التراثية المغناة، ضمن مشاركتهم في برنامج «نجوم المستقبل» الذي تم تنظيمه من قبل إكسبو 2020 دبي، شارك فيه قرابة 700 طالب وطالبة في ساحة الوصل.

وشارك 30 طالباً وطالبة في فعاليات مبتكرو إكسبو 2020 الصغار، الذي تم تنظيمه خلال شهر الابتكار. وقدم الطلبة خلال مشاركاتهم مجموعة من المشاريع الابتكارية المتنوعة التي استلهموها من إكسبو 2020 دبي، وتخدم كذلك بيئتهم المجتمعية المحيطة، كما استهل الطلبة مشاركتهم في فعاليات إكسبو بحضور فعالية المجلس العالمي لأجيال المستقبل، وشاركوا بالعديد من الحوارات الثقافية والتنموية التي اشتملت عليها الفعالية. كما شارك في حفل الاختتام قرابة 300 طالب وطالبة.