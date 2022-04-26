«نيويورك أبوظبي» تطلق أول بودكاست حول الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب أول بودكاست من إنتاجه حول علوم الفلك والفضاء تحت عنوان «سبيسد أوت».

ويهدف البودكاست إلى تعزيز التفكير العلمي وإثارة فضول الجمهور حول علم الفلك وعلوم الفضاء، حيث يستضيف مجموعةً من خبراء جامعة نيويورك أبوظبي المختصين في هذا المجال مع ضيوف متحدثين من قطاع الفضاء ومؤسسات أكاديمية أخرى.

ويتضمن الموسم الافتتاحي 10 حلقات تبلغ مدة كل منها 30-45 دقيقة. ويُمكن الآن مشاهدة الحلقة الأولى من السلسلة، «لمحة عن حياة رائد فضاء»، والتي تُعرض مباشرةً على الرابط. ومن المقرر أن يعرض مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب حلقةً كل يوم ثلاثاء عبر منصة آبل بودكاستس.

وقام المركز بالتعاون مع أندريا ماكيتش، الباحث الرئيسي فيه، بتعيين ثلاثة باحثين مساعدين من طلاب الجامعة لدعم تطوير البرنامج. وتولت مديرة المركز بيانكا أركين إنتاج مقاطع البودكاست، وذلك بمشاركة الباحث المساعد محمد عباس، المشرف الرئيس على الحوار في جميع الجلسات.

ويمثّل مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب منصةً للتعاون بين الجامعة والباحثين للبحث والتطوير في مجالات علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الكواكب وفيزياء الجسيمات الفلكية. ويهدف هذا التعاون خلال نصف العقد القادم إلى تقديم إجابات عن الأسئلة الأساسية حول مراحل تكوين الكون وتطوره. ويسعى المركز إلى معالجة هذه الأسئلة من وجهات نظرٍ مختلفة من خلال الجمع بين أحدث بيانات الرصد من الأرض والفضاء حول طبيعة المادة المرئية وغير المرئية، مع النمذجة النظرية والرقمية المفصلة من الكواكب إلى المجرات وربطهما معاً بشكل مفهوم وشامل.