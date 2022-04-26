«حمدان بن محمد الذكية» تنظم ملتقى الخريجين

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس خريجي جامعة حمدان بن محمد الذكية، ملتقى الخريجين الاجتماعي الثاني، بحضور الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتطوير الدارسين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للتواصل مع الجامعة، ومع زملائهم الخريجين وتبادل المعارف والأفكار، ومناقشة المقترحات التي تُسهم في التطوير المهني وتنمية المجتمع. وشهد الملتقى عقد جلسة حوارية بعنوان «تجربة الحياة العملية بعد التخرج»، لمناقشة 3 محاور تركز على التطوع والمبادرة، التعلم المستمر ومواكبة التغيرات، الشغف ومواجهة التحديات، وذلك بمشاركة نخبة من خريجي الجامعة المتميزين، حيث أدارت الجلسة الدكتورة مروة عبدالله شالواني عضو مجلس الخريجين، وضمت قائمة المتحدثين: عمر محمد الحميري رئيس مجلس الخريجين، ومحمد حسين سكرتير مجلس الخريجين، وفاطمة المرزوقي عضو في مجلس الخريجين، وحمد محفوظ الشحي متطوع محلي ودولي، ومنى باقر خريجة دبلوم استشراف المستقبل.