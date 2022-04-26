اختتام المحاضرات الرمضانية في «سوربون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة السوربون أبوظبي سلسلة المحاضرات الرمضانية بمحاضرتين في شهر رمضان، إحداهما عُقدت في 19 أبريل والأخرى في 26 أبريل، حيث تم مناقشة نتائج البحوث التي تناولت جوانب ووجهات نظر مختلفة حول شهر رمضان.

المحاضرة الأولى كانت بعنوان «ماهو التأثير الاقتصادي لشهر رمضان على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟» للدكتور سالم بوبكري، أستاذ مشارك في الاقتصاد في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة السوربون أبوظبي حيث ناقش من خلالها تأثير رمضان على الأنشطة الاقتصادية المختلفة كزيادة الإنفاق الأسري وزيادة الإنتاجية وأسعار السلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما المحاضرة الثانية، فقد عُقدت في 26 أبريل بعنوان «معنى رمضان: نصوص مختارة من القرآن وسنة النبي» للدكتورة إيدا زيليو غراندي، أستاذة مشاركة في الأدب العربي في جامعة كا فوسكاري والتي شرحت خلالها معنى رمضان من ناحية لغوية ودينية. كما تناولت الدكتورة إيدا العلاقة بين الصوم ومريم العذراء كما ذُكرت في القرآن والوحي القرآني وفضيلة الصبر الإسلامية العظيمة.

واختُتمت هذه المحاضرات بفقرة الأسئلة والأجوبة، والتي أتاحت للحاضرين فرصة طرح الأسئلة، وفتحت مجال النقاش مع المُقدّمين حول المواضيع المطروحة.

وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة الجامعة «إن جامعة السوربون أبوظبي هي جامعة بحثية رائدة في العلوم الإنسانية، ونظراً لذلك فنحن حريصون دائماً على إجراء بحوث علمية بنّاءة ومشاركة نتائج البحوث مع أفراد المجتمع المحلي.