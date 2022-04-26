السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
اختتام المحاضرات الرمضانية في «سوربون أبوظبي»
اختتام المحاضرات الرمضانية في «سوربون أبوظبي»
27 ابريل 2022 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة السوربون أبوظبي سلسلة المحاضرات الرمضانية بمحاضرتين في شهر رمضان، إحداهما عُقدت في 19 أبريل والأخرى في 26 أبريل، حيث تم مناقشة نتائج البحوث التي تناولت جوانب ووجهات نظر مختلفة حول شهر رمضان.
 المحاضرة الأولى كانت بعنوان «ماهو التأثير الاقتصادي لشهر رمضان على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟» للدكتور سالم بوبكري، أستاذ مشارك في الاقتصاد في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة السوربون أبوظبي حيث ناقش من خلالها تأثير رمضان على الأنشطة الاقتصادية المختلفة كزيادة الإنفاق الأسري وزيادة الإنتاجية وأسعار السلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما المحاضرة الثانية، فقد عُقدت في 26 أبريل بعنوان «معنى رمضان: نصوص مختارة من القرآن وسنة النبي» للدكتورة إيدا زيليو غراندي، أستاذة مشاركة في الأدب العربي في جامعة كا فوسكاري والتي شرحت خلالها معنى رمضان من ناحية لغوية ودينية. كما تناولت الدكتورة إيدا العلاقة بين الصوم ومريم العذراء كما ذُكرت في القرآن والوحي القرآني وفضيلة الصبر الإسلامية العظيمة.
 واختُتمت هذه المحاضرات بفقرة الأسئلة والأجوبة، والتي أتاحت للحاضرين فرصة طرح الأسئلة، وفتحت مجال النقاش مع المُقدّمين حول المواضيع المطروحة.
 وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة الجامعة «إن جامعة السوربون أبوظبي هي جامعة بحثية رائدة في العلوم الإنسانية، ونظراً لذلك فنحن حريصون دائماً على إجراء بحوث علمية بنّاءة ومشاركة نتائج البحوث مع أفراد المجتمع المحلي.

جامعة السوربون أبوظبي
رمضان
آخر الأخبار
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©