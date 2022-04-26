السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
فرص تدريبية لطلبة «صيدلة الشارقة»
فرص تدريبية لطلبة «صيدلة الشارقة»
27 ابريل 2022 02:00

الشارقة (وام)

 وقعت كلية الصيدلة بجامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مجموعة صيدليات «ميدسينا»، والتي بموجبها سوف تتاح الفرصة لطلبة الكلية في السنوات النهائية من الحصول على تدريب عملي ومهني في تلك المجموعة المتخصصة في مجال الصيدلة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها كلية الصيدلة بجامعة الشارقة، لإعداد وتأهيل طلبتها، علمياً ومهنياً، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في مجال العلوم الصيدلانية. 
وقع مذكرة التفاهم الدكتور كارم الزعبي عميد الكلية، وعن مجموعة «ميدسينا» وقعتها الدكتورة لينا عيد مدير إدارة الموارد البشرية. وطبقاً لبنود هذا التعاون تشكل لجنة تدريب مشتركة بين الطرفين للإشراف ومتابعة البرنامج التدريبي العملي المكثف لطلبة السنة النهائية من خلال وحدة الممارسة الصيدلانية في كلية الصيدلة بجامعة الشارقة، والعمل على تأهيلهم، عملياً ومهنياً للالتحاق المباشر بسوق العمل، ومساعدتهم في الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة المهنة وتطوير العملية التعليمية والتدريسية بالكلية. حضر توقيع الاتفاقية الدكتور أسامة إبراهيم الأستاذ المشارك في قسم الممارسة الصيدلانية والعلاجيات، والدكتورة فرح الداغستاني مدرس إكلينيكي بالكلية، والدكتور عمرو أبو بكر مدير مجموعة صيدليات ميدسينا.

جامعة الشارقة
كلية الصيدلة
آخر الأخبار
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©