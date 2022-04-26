فرص تدريبية لطلبة «صيدلة الشارقة»

الشارقة (وام)

وقعت كلية الصيدلة بجامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مجموعة صيدليات «ميدسينا»، والتي بموجبها سوف تتاح الفرصة لطلبة الكلية في السنوات النهائية من الحصول على تدريب عملي ومهني في تلك المجموعة المتخصصة في مجال الصيدلة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها كلية الصيدلة بجامعة الشارقة، لإعداد وتأهيل طلبتها، علمياً ومهنياً، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في مجال العلوم الصيدلانية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور كارم الزعبي عميد الكلية، وعن مجموعة «ميدسينا» وقعتها الدكتورة لينا عيد مدير إدارة الموارد البشرية. وطبقاً لبنود هذا التعاون تشكل لجنة تدريب مشتركة بين الطرفين للإشراف ومتابعة البرنامج التدريبي العملي المكثف لطلبة السنة النهائية من خلال وحدة الممارسة الصيدلانية في كلية الصيدلة بجامعة الشارقة، والعمل على تأهيلهم، عملياً ومهنياً للالتحاق المباشر بسوق العمل، ومساعدتهم في الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة المهنة وتطوير العملية التعليمية والتدريسية بالكلية. حضر توقيع الاتفاقية الدكتور أسامة إبراهيم الأستاذ المشارك في قسم الممارسة الصيدلانية والعلاجيات، والدكتورة فرح الداغستاني مدرس إكلينيكي بالكلية، والدكتور عمرو أبو بكر مدير مجموعة صيدليات ميدسينا.