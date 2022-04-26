شرطة أبوظبي تناقش  «دور الأسرة» في حماية الأبناء

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي مجلسها الرمضاني الخامس لعام 2022 بعنوان «نحتويهم لنحميهم» ضمن الدورة السادسة للمجالس الرمضانية تحت شعار «شرطة أبوظبي.. أمن واستقرار وخدمات مجتمعية متطورة».

واستعرض المجلس الافتراضي الذي نظمته إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع أهمية دور الأسرة في احتواء الأبناء وحمايتهم وضرورة زيادة الوعي الأسري في تربية الأبناء، وذلك ضمن فعاليات حملة (نحتويهم لنحميهم)، وأدار المجلس الرائد عبدالله الدهماني من مديرية شرطة العاصمة.

وأكد النقيب مبارك أحمد الحوسني من إدارة رعاية الأحداث أن الأساس العلمي ومراقبة الذات والرقي بمستوى الفهم والإدراك لدى الآباء والأمهات يشكل عاملاً قوياً في الرقي بمستوى الأسرة، وزيادة تماسكها في احتواء الأبناء ولتواكب عجلة التقدم والرقي في ربوع دولة الإمارات.

وتناولت المستشارة الأسرية النفسية هند سالم البدواوي اختصاصي حماية الطفل بنيابة الأسرة والطفل (دائرة القضاء) مفهوم الإهمال وارتباط الإهمال العاطفي كنوع من أنواع العنف الموجه للطفل، والتعريف بالاحتياجات المادية والمعنوية لدى الطفل، وتأثير الإهمال على تنشئته خلال مراحل تكوينه الثلاثة. وأوضحت مريم محمد السويدي من الاتحاد النسائي العام أن الحوار الأسري الفاعل يشمل التواصل الإيجابي بين الآباء والأبناء، ويشمل ذلك الهدوء والاحترام والمودة، مشيرةً إلى أن غياب الحوار الأسري يسبب تفكك العلاقة بين الأفراد والتصادم وسوء التفاهم، ولجوء الأبناء لرفاق السوء.