شرطة أبوظبي: توزيع الإفطار على السائقين في العين

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة توزيع وجبات الإفطار على السائقين بمنطقة الجيمي في مدينة العين ضمن «مبادرة أطعم تؤجر».

وشارك في المبادرة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وعدد من منتسبي إدارة مكافحة المخدرات في مدينة العين، والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر بالعين وإدارة مرور العين ودورية السعادة. وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات اهتمام المديرية المستمر بتبني المبادرات المجتمعية والرمضانية، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وبث روح الإيجابية والتعاون على فعل الخير في الشهر الفضيل. ووزعت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة العين الوجبات في منطقة الصناعية بالعين، وقال المقدم الدكتور سالم عبيد الخالص العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات بمدينة العين إن شرطة أبوظبي تحرص على المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعزز العلاقات الطيبة، وقيم التسامح في المجتمع.