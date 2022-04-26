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شرطة دبي ومستشفى زليخة تبحثان تعزيز التعاون
شرطة دبي ومستشفى زليخة تبحثان تعزيز التعاون
27 ابريل 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، طاهر شمس، المدير الإداري لمجموعة مستشفيات زليخة، بحضور اللواء الطبيب الاستشاري الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، والعقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الطبيب الاستشاري الدكتور بدر سلطان بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، والمقدم الطبيب الاستشاري الدكتور محمد محمود الحاج، مدير إدارة شؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
ورحب معاليه بطاهر شمس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع القطاع الصحي في الدولة، خاصة القطاع الخاص، بما يعود إيجابا على مستوى تقديم الخدمات الصحية لمنتسبي شرطة دبي، تحقيقا للهدف الرئيسي من المنظومة الصحية بخلق بيئة عمل تتماشى مع فكر الوقاية خير من العلاج، إلى جانب التركيز على رفع جودة حياة الفرد والأسرة والمجتمع. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي ومستشفى زليخة، وتبادل وجهات النظر والخبرات والاستشارات، وطرق الاستفادة من التسهيلات والخدمات الطبية والعلاجية، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الطبية العاملة في الدولة.

شرطة دبي
عبد الله خليفة المري
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