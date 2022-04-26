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شرطة دبي تُناقش أهمية الملكية الفكرية
متحدثون في الجلسة (من المصدر)
27 ابريل 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل، نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان «الملكية الفكرية للشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل»، ناقشت خلالها دور الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع لدى جيل الشباب، وأهمية تعريف الجيل الشاب بتسجيل ملكياتهم الفكرية وابتكاراتهم من أجل حفظها والاستفادة المادية منها.
واستضافت الجلسة، الملازم أول خبير مساعد عبد الله البستكي، خبير بيولوجي وحمض نووي، في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، والسيدة زهرة الرجبي المدير التنفيذي في شركة بيانات الملكية الفكرية، والمحامي أحمد ظاظا من مكتب التميمي ومشاركوه.
وتحدث المحامي أحمد ظاظا من مكتب التميمي ومشاركوه، عن دور مكاتب الملكية الفكرية المحلية والإقليمية في تهيئة بيئة قانونية وسياسية لرواد الأعمال من الشباب في الحفاظ على ابتكاراتهم والاستفادة منها.

البصمة الوراثية
تحدث الملازم أول خبير مساعد عبد الله البستكي عن «اختراع البصمة الوراثية الذكرية لشرطة دبي» والإجراءات التي اتخذتها القيادة العامة في شرطة دبي لتوثيقها وتسجيلها كبراءة اختراع لدى المنظمة العالمية لبراءات الاختراع. وقدم البستكي شرحاً حول البصمة الوراثية الذكرية، ودورها المهم في الكشف عن القضايا، وإظهار البصمات في العينات المتحللة والضعيفة، والتعرف السريع إلى أصول العينات المجهولة، والكشف عن هوية ضحايا الكوارث الطبيعية.

 

شرطة دبي
الملكية الفكرية
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