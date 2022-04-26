مدفع شرطة دبي المتنقل في «جميرا كايت بيتش»

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها، خلال شهر رمضان المبارك، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً، فإن المدافع هذا العام تنقسم إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة تتوزع في 5 مناطق، هي نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة. والنوع الثاني المدافع المتنقلة (الرحال)، ستنتقل بين مناطق إمارة دبي، بحيث يتواجد المدفع منذ يوم أمس الثلاثاء 26 أبريل في جميرا كايت بيتش، ولمدة يومين.