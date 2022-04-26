«شرطة العاصمة» تعزز الثقافة الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي مبادرة إرشادات ونصائح صحية في شهر رمضان المبارك في قاعة مبنى المديرية، بالتعاون مع مركز المقطع الصحي.

وتضمنت المبادرة تقديم الإرشادات والنصائح الطبية عن النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان المبارك، كما تم إجراء فحوصات وقياس ضغط الدم وفحص نسبة السكر للمنتسبين.

وأشاد العقيد حمد عبدالله النيادي مدير المديرية، بالدور الذي قدمه الطاقم الطبي من مركز المقطع الصحي، والذي أسهم بدور ريادي في تثقيف المنتسبين بالعادات الغذائية السليمة في هذا الشهر الفضيل.