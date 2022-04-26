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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
26 ابريل 2022 19:15

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكوّن سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة غرباً ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند الساعة 00:07 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.
 وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:46 والمد الثاني عند الساعة 08:23 والجزر الأول عند الساعة 13:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

المصدر: وام
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