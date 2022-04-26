قصر الوطن.. رحلة استكشافية في عيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد) مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، يستعد قصر الوطن لاستقبال زواره خلال عطلة عيد الفطر بأجواء ساحرة تتيح لهم الانغماس في تجارب إنسانية وثقافية وحضارية مميزة تزخر بالتراث والفنون العربية والإسلامية الأصيلة.

ويعد قصر الوطن بهندسته المعمارية وتصاميمه الداخلية الرائعة، ومعروضاته الجذابة، وتشكيلته الواسعة من الفنون والمخطوطات النادرة، مكاناً مثالياً للتعرف على ثقافة دولة الإمارات، والاحتفاء بتراثها الغني في هذا الوقت المميز من العام.

ويعكس التصميم الخارجي للقصر قروناً من التصميم المعماري العربي بلمسات عصرية تجعله أكثر من مجرد قصر تقليدي، ليذهل الزوار بروعة الهندسة المعمارية وبراعة الحرفية والفنون العربية التقليدية في «القاعة الكبرى»، بقبتها المركزية ومداخلها المقنطرة والزخارف والفسيفساء التي تأسر الناظرين.

وستتاح الفرصة للزوار لاكتشاف الإرث الغني للمنطقة العربية في «بيت المعرفة»، الذي يضم معروضات وأعمالاً فنية ومخطوطات ووثائق نادرة تحتوي بين طياتها قروناً من الاكتشافات المذهلة، لتمكن للزوار من التعرف على الإنجازات المختلفة للعالم العربي وإسهاماته في مختلف مجالات المعرفة والحضارة الإنسانية.

ومع غروب شمس أول أيام العيد، سيعود عرض الصوت والضوء إلى قصر الوطن ليمنح الزوار فرصة الاستمتاع بروعة وبهاء القصر، في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات، عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

ويرحب قصر الوطن بزواره من جميع الفئات العمرية يومياً من الساعة 11:00 صباحاً-7:00 مساءً.



