"دبي الإسلامي" يدعم مشاريع ومبادرات "خليفة الإنسانية" بـ 10 ملايين درهم

تسلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تبرعاً من بنك دبي الاسلامي بقيمة عشرة ملايين درهم، وذلك دعماً للمشاريع والمبادرات الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مجال التعليم والصحة والدعم المجتمعي للأسر داخل الدولة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من بنك دبي الإسلامي تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها مع المؤسسة شهر مارس الماضي، حيث وقعها عن جانب المؤسسة سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام، وعن بنك دبي الإسلامي نواف عبدالله الريسي رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية.

وأعرب سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي والقائمين عليه لما يقدمونه من دعم متواصل للمشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية في الدولة حيث يستفيد من هذا الدعم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ممن تنطبق عليهم شروط مستحقي الزكاة. وأشار إلى أنه بهذا التبرع يكون بنك دبي الإسلامي قد تبرع للمرة السادسة عشر على التوالي للبرامج الإنسانية المختلفة التي تنفذها المؤسسة داخل الدولة كبرنامج العلاج والبرنامج التعليمي حيث استفاد من هذه البرامج عشرات الآلاف من المرضى والطلبة.

وأوضح الخوري أن بنك دبي الإسلامي يحرص على مد يد العون والدعم للمحتاجين بالشراكة مع المؤسسات الخيرية والإنسانية داخل الدولة، الذين جعلوا من العطاء وتقديم الخير ومساعدة الآخرين بصمات مضيئة في تاريخ دولة الامارات.